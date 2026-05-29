Forbidden fruit 3 replica puntata 29 maggio in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, venerdì 29 maggio, è stata trasmessa in streaming la replica della terza stagione di Forbidden Fruit. La puntata ha mostrato le vicende dei personaggi principali, con scene che si sono svolte tra tensioni e confronti. La puntata è disponibile su Video Mediaset, permettendo agli spettatori di rivedere gli eventi trasmessi in precedenza.