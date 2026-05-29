Forbidden fruit 3 replica puntata 29 maggio in streaming | Video Mediaset
Oggi, venerdì 29 maggio, è stata trasmessa in streaming la replica della terza stagione di Forbidden Fruit. La puntata ha mostrato le vicende dei personaggi principali, con scene che si sono svolte tra tensioni e confronti. La puntata è disponibile su Video Mediaset, permettendo agli spettatori di rivedere gli eventi trasmessi in precedenza.
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 29 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit convince Zehra a iniziare un percorso di terapia e agisce segretamente per far felici gli altri figli: tramite Metin, fa iscrivere Erim a una nota scuola di musica fingendo che abbia vinto una borsa di studi; parallelamente, convince il titolare del bar universitario in cui lavora Lila ad assumere nuovamente Yigit. In azienda, Kerim fa del suo meglio per ottenere la fiducia di Halit, mentre Sahika si crogiola nei suoi presunti successi, convinta di riuscire a ottenere le azioni di Halit bloccate dalla banca. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 146 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Forbidden fruit Anticipazioni Dal 17 al 23 Maggio Halit diventa povero Nadir muore Sahika si dichia
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