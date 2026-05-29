domani apre il nuovo parcheggio scambiatore di via mazzini

Domani apre il nuovo parcheggio scambiatore in via Mazzini, nella zona di Ponente vicino al cimitero. L’investimento complessivo è di circa 400mila euro. La struttura si trova accanto al cimitero capoluogo e si aggiunge alle aree di sosta già presenti nella zona. L’inaugurazione è prevista nella mattinata, senza ulteriori dettagli sugli eventi o sui servizi offerti.

Cesenatico ha un nuovo grande parcheggio. In via Mazzini, nella zona di Ponente accanto al cimitero capoluogo, domani sarà inaugurato il parcheggio scambiatore, per un investimento di circa 400mila euro. Siamo in un’area estesa oltre un ettaro, prospiciente la dorsale della linea ferroviaria, a poche centinaia di metri dalla spiaggia. In questa superficie di oltre 10mila metri quadrati, con un investimento di 400mila euro, le maestranze hanno preparato la superficie, installato i sottoservizi ed eseguito una pavimentazione con materiale permeabile, che consente di far defluire l’acqua piovana e non è impattante sotto il profilo ambientale.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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