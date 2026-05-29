Da Locatelli a De Zerbi | quanti ospiti di lusso per Monza-Catanzaro | VIDEO CM
Durante la finale di ritorno dei playoff di Serie B all’U-Power Stadium, numerosi ospiti noti del calcio sono stati visti in tribuna. Tra loro, si sono distinti alcuni ex calciatori e allenatori di rilievo, tra cui ex compagni di squadra e tecnici di alto livello. La serata ha visto la presenza di figure di spicco provenienti dal mondo del pallone, creando un’atmosfera di grande rilievo sportivo.
Diversi protagonisti del mondo del calcio presenti in tribuna all’U-Power Stadium per la finale dei playoff di Serie B Serata di gala all’U-Power Stadium per l’attesa finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Locatelli all’U-Power Stadium con il suo agente – Calciomercato.it Record di spettatori (17.016) al ‘Brianteo’ con la formazione di casa che, oltre al miglior piazzamento nella regular season, parte col vantaggio della vittoria per 2-0 maturata domenica scorsa in terra calabrese. Biancorossi a un passo quindi dal ritorno nella massima serie e per l’occasione è presente anche l’ex Raffaele Palladino (insieme al suo vice Peluso), con il tecnico campano a caccia di una nuova panchina dopo il divorzio dall’ Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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Il capitano della #Juventus Manuel #Locatelli è presente all’U-Power Stadium per la finale playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro #Juventusnews24 facebook
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