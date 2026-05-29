Da Locatelli a De Zerbi | quanti ospiti di lusso per Monza-Catanzaro | VIDEO CM

Notizia in breve

Durante la finale di ritorno dei playoff di Serie B all’U-Power Stadium, numerosi ospiti noti del calcio sono stati visti in tribuna. Tra loro, si sono distinti alcuni ex calciatori e allenatori di rilievo, tra cui ex compagni di squadra e tecnici di alto livello. La serata ha visto la presenza di figure di spicco provenienti dal mondo del pallone, creando un’atmosfera di grande rilievo sportivo.