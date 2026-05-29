Chi è Marco Troiani | il cavaliere del trono over che si è innamorato di Cinzia a Uomini e Donne

Marco Troiani, cavaliere del trono over, ha avuto una relazione con Cinzia Paolini durante la fase finale di Uomini e Donne. La sua frequentazione ha attirato l’attenzione e ha suscitato discussioni tra i partecipanti. La loro interazione è stata al centro di diverse conversazioni nel programma, creando tensioni e confronti. Troiani si è mostrato molto coinvolto nella conoscenza con Cinzia, che ha portato a momenti di discussione pubblica.

Marco Troiani è stato uno dei cavalieri più discussi del finale di stagione di Uomini e Donne a causa della frequentazione con Cinzia Paolini. Residente a Milano, padre di due figli ed ex dirigente assicurativo in pensione, è entrato nel Trono Over per rimettersi in gioco dopo anni da single. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Marco Troiani Chi è il Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne

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