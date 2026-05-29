In Puglia, i prezzi dei carburanti sono stati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul sito ufficiale è disponibile uno schema con i prezzi aggiornati per ogni distributore della regione. La lista comprende le tariffe praticate in diversi punti vendita, consultabili online per confrontare le variazioni tra le varie aree. Non sono stati comunicati cambiamenti immediati o variazioni recenti rispetto alle quotazioni precedenti.

Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

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