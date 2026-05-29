Emanuele Iaquinta e Vittoria Pinna hanno vinto i titoli Under 20 di fioretto alla seconda giornata dei Campionati Italiani di scherma a Roma. La competizione si è svolta con eliminazioni dirette, e i due si sono aggiudicati le medaglie d’oro dopo aver superato gli avversari nelle rispettive finali. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni sul podio, dove sono stati consegnati i titoli ai vincitori.

La seconda giornata dei Campionati Italiani di scherma Roma 2026 assegna i titoli Under 20 di fioretto, incoronando Emanuele Iaquinta e Vittoria Pinna. Nel fioretto maschile, Emanuele Iaquinta ha confermato l’ottimo stato di forma conquistando il titolo nazionale. Il romano delle Fiamme Gialle, classe 2008, ha superato in finale il compagno di squadra Elia Pasin per 15-12, vincendo un match molto combattuto. Questo risultato impreziosisce una stagione già eccellente, caratterizzata dal trionfo in Coppa del Mondo Junior e dal bronzo iridato a Rio. Al terzo posto hanno chiuso Mattia De Cristofaro del Centro Sportivo Carabinieri e Federico De Michieli Vitturi del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionati italiani cadetti e giovani: vincono Iaquinta e Pinna al fioretto, gli highlights

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