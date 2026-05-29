Con l’arrivo della stagione calda aumentano le attività sportive all’aperto, ma è importante evitare alcuni errori per non rischiare la salute. Tra i principali, non bere abbastanza acqua durante l’attività fisica, non proteggersi dal sole con creme o abbigliamento adeguato e allenarsi nelle ore più calde della giornata. Questi comportamenti possono provocare disidratazione, colpi di calore e altri problemi legati al caldo. È consigliato praticare sport nelle ore più fresche e mantenere un’adeguata idratazione.

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di rimettersi in moto, ma l’aumento delle temperature – forse inatteso già in questo periodo – può mettere a dura prova l’ organismo. Se il crollo di Jannik Sinner al Roland Garros ha scomodato specialisti di varie branche della medicina, “in effetti il caldo può mettere a dura prova, ma una cosa è lo sportivo agonista, altra il neofita. In ogni caso per chi fa sport a livello amatoriale persistere con abitudini che non tengono conto delle temperature è il primo errore da evitare”. Parola di Andrea Bernetti, segretario generale Simfer e ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento, che illustra a LaSalute di LaPresse i tre errori che in questo periodo possono rivelarsi dei boomerang per la salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo e sport: i 3 errori da non fare mai

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