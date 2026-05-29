Beautiful streaming replica puntata 29 maggio 2026 | Video Mediaset
Oggi, venerdì 29 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Nella scena, un bacio provoca tensioni tra i personaggi: Steffy si allontana da Finn, mentre Hope viene accusata di qualcosa. Contestualmente, vecchie rivalità riemergono, creando scompiglio nei rapporti familiari e nelle dinamiche aziendali. La puntata è disponibile in streaming e replica sui canali ufficiali.
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 29 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna un bacio mette tutto in crisi: Steffy si allontana da Finn, Hope finisce sotto accusa e vecchie rivalità riemergono, minacciando equilibri familiari e aziendali. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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