Beautiful streaming replica puntata 29 maggio 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, venerdì 29 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Nella scena, un bacio provoca tensioni tra i personaggi: Steffy si allontana da Finn, mentre Hope viene accusata di qualcosa. Contestualmente, vecchie rivalità riemergono, creando scompiglio nei rapporti familiari e nelle dinamiche aziendali. La puntata è disponibile in streaming e replica sui canali ufficiali.