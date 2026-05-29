Beautiful streaming replica puntata 29 maggio 2026 | Video Mediaset
Nella puntata di oggi di Beautiful, andata in onda venerdì 29 maggio 2026, un bacio provoca tensioni tra i personaggi. Steffy si allontana da Finn, mentre Hope si trova sotto accusa. Nel frattempo, vecchie rivalità riemergono, creando nuovi scontri sia nelle relazioni familiari che negli affari. La scena si conclude con un clima di crisi tra i protagonisti.
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 29 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna un bacio mette tutto in crisi: Steffy si allontana da Finn, Hope finisce sotto accusa e vecchie rivalità riemergono, minacciando equilibri familiari e aziendali. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Beautiful dal 27 aprile al 03 maggio 2026: La Vittoria Di Brooke!
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