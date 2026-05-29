Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

È andata in onda oggi l’ultima puntata di Beautiful, la soap opera americana trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5. La replica dell’episodio è disponibile in streaming su diverse piattaforme di videoregistrazione online. Gli utenti possono accedere ai contenuti tramite servizi di streaming legali, dove è possibile rivedere l’episodio in qualsiasi momento. La puntata ha proseguito le trame della famiglia Forrester e dei loro rapporti complicati.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 29 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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