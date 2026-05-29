Un incendio ha coinvolto un camion di detersivi sull’A14 tra Senigallia e Marotta. L’autista, intervenuto prontamente, ha evitato che il carico chimico esplodesse. Le fiamme si sono propagate sul veicolo, causando rischi di esplosione e inquinamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta ferita.

? Punti chiave Come ha fatto l'autista a evitare l'esplosione del carico chimico?. Quali rischi hanno causato le fiamme tra Senigallia e Marotta?. Cosa ha scatenato il surriscaldamento del semirimorchio carico di detersivi?. Perché l'intervento dei Vigili del Fuoco è stato decisivo per l'ambiente?.? In Breve Incendio avvenuto venerdì 29 maggio tra i caselli di Senigallia e Marotta.. Vigili del Fuoco di Senigallia intervengono per spegnimento e messa in sicurezza.. Accertamenti tecnici sul mezzo per escludere difetti meccanici ricorrenti sulla A14.. Carico di detergenti confinato al semirimorchio senza danni ambientali o stradali.. Un semirimorchio carico di prodotti per la pulizia ha preso fuoco poco prima delle ore 10 di venerdì 29 maggio lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Senigallia e Marotta in direzione nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A14, rogo su un camion di detersivi: l’autista evita il disastro

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