“Vita in Diretta” prosegue no stop la sua programmazione con il cambio di testimone tra Alberto Matano e Manuela Moreno che avverrà a partire dal 29 giugno con nuovi orari. Si parte infatti alle 16.10 e si andrà avanti fino alle 18.45 quando la linea passerà a “Reazione a Catena” con Pino Insegno. Il titolo rimane invariato, nessuna “Estate in Diretta” come avvenuto nelle scorse edizioni. A partire dal 29 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 16.10 andrà in onda l’edizione estiva di “Vita In Diretta”, con la conduzione di Manuela Moreno. Cronaca, attualità, costume e spettacolo in una formula che unirà l’informazione alla narrazione attenta dei fatti, offrendo uno sguardo puntuale, rispettoso e approfondito su ciò che accade intorno a noi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - VITA IN DIRETTA: STAFFETTA MATANO-MORENO NEL POMERIGGIO ESTIVO DI RAI1

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