Un progetto civico interno alle liste di destra si sta sviluppando per creare una nuova forza politica. L’obiettivo è sostituire le civiche Vince Civitanova e Civitanova Unica. La proposta prevede l’integrazione di un gruppo civico con le forze di centro destra. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità di formazione o sui tempi di attuazione. La strategia mira a rafforzare la presenza del centro destra nella città.

Un’altra tappa di avvicinamento alla creazione di una forza interna al centro destra in grado di sostituire le civiche Vince Civitanova e Civitanova Unica. Ancora una volta Alberto Feliziani, esponente di FdI, dichiara l’obiettivo attraverso il terzo appuntamento al Cosmopolitan, dedicato all’etica della politica, e torna sulla sua missione svelata da mesi: promuovere un progetto civico che sfondi nel mondo liberal-democratico "che non confligge con Fratelli d’Italia, il mio partito, ma vuole dare voce a un’aggregazione di donne uomini che lavorano per il bene della città, per la gestione oculata delle risorse pubbliche, per il controllo quotidiano dell’amministrazione pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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