Umbria allerta meteo della protezione civile

Da perugiatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per l'Umbria, con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, previste dalle prime ore di giovedì 28 maggio 2026 e per le successive 18-24 ore. La perturbazione interesserà anche Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Basilicata.

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La protezione civile ha diramato un “avviso di condizioni meteo avverse” per l'Umbria. Dalle prime ore di giovedì 28 maggio 2026, si legge, “e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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