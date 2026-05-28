Umbria allerta meteo della protezione civile
La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per l'Umbria, con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, previste dalle prime ore di giovedì 28 maggio 2026 e per le successive 18-24 ore. La perturbazione interesserà anche Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Basilicata.
La protezione civile ha diramato un “avviso di condizioni meteo avverse” per l'Umbria. Dalle prime ore di giovedì 28 maggio 2026, si legge, “e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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#Allerta Gialla della Protezione Civile, nella giornata di domani, per rischio #temporali in Emilia, Marche, Umbria meridionale, Lazio, #Abruzzo interno, Molise interno e Basilicata occidentale. #meteo. x.com
Radio1 Rai. . #Meteo Instabilità al Centro-Nord e tempo sereno al Sud. Oggi #allerta gialla della Protezione Civile per pioggia su Lombardia, Umbria e parte della Toscana. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare. facebook
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