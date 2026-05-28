Umbria allerta meteo della protezione civile

Notizia in breve

La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per l'Umbria, con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, previste dalle prime ore di giovedì 28 maggio 2026 e per le successive 18-24 ore. La perturbazione interesserà anche Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Basilicata.