Turismo Gnassi Pd al ministro Mazzi | Scaricabarile su concessioni e Comuni

Il segretario del Partito Democratico ha criticato il ministro delle Attività produttive, accusandolo di scaricabarile sulle concessioni e sui Comuni nel settore turistico. Ha invitato il ministro a rispondere direttamente alle domande invece di affidarsi a risposte preconfezionate che affermano che tutto va bene. La critica si rivolge alla gestione percepita come poco trasparente e poco chiara delle questioni legate alle concessioni turistiche.

"Se fossi al posto del ministro Mazzi non mi farei affidare schede preparate per dire che tutto va bene nel settore turistico senza rispondere alle domande che vengono poste. Certo, il turismo è in crescita in tutto il mondo, in Europa, non solo in Italia, ma quello che importa non sono numeri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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