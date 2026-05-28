Tregua USA-Iran | memorandum per 60 giorni e Netanyahu spinge su Gaza

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno firmato un memorandum di 60 giorni per sospendere le tensioni. Nel frattempo, il primo ministro israeliano insiste su un rafforzamento delle operazioni militari a Gaza, mettendo a rischio la tregua. La decisione di Trump di firmare il memorandum è al centro delle discussioni, mentre le azioni sul campo continuano a evolversi. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle possibili ripercussioni internazionali e regionali.

? Domande chiave Come influirà la decisione di Trump sulla firma del memorandum?. Perché l'espansione dell'IDF a Gaza mette a rischio la tregua?. Cosa accadrà allo Stretto di Hormuz dopo la rimozione delle mine?. Quali concessioni economiche faranno gli USA per lo scongelamento dei fondi?.? In Breve IDF punta al 70% di controllo territoriale su Gaza dopo il 60% attuale.. Rimozione mine nello Stretto di Hormuz prevista entro 30 giorni dal memorandum.. Trump valuta dettagli del piano per decidere la ratifica entro due giorni.. USA discutono allentamento sanzioni e gestione fondi congelati per l'Iran.. I negoziatori di Washington e Teheran hanno raggiunto un memorandum d’intesa per un cessate il fuoco di 60 giorni, mentre Benjamin Netanyahu ordina all’Idf di estendere il controllo su gran parte della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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USA-Iran, tregua appesa alluranio: Netanyahu può far saltare tutto | Generale Battisti

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