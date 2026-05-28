Trecate A piccoli passi | lo spettacolo che racconta la crescita e il viaggio verso sé stessi

Da novaratoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 20,30, il Cine Teatro Silvio Pellico di Trecate ospita lo spettacolo “A piccoli passi – Quando il mondo si fece più grande”. L’evento narra il momento in cui la vita cambia prospettiva e il viaggio si trasforma in scoperta personale. Lo spettacolo si concentra sulla crescita e sul percorso verso se stessi, senza approfondimenti o analisi, presentando una narrazione che evidenzia il cambiamento e l’esplorazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 30 maggio alle ore 20,30 il Cine Teatro Silvio Pellico di Trecate ospita “A piccoli passi – Quando il mondo si fece più grande”, uno spettacolo che racconta il momento in cui la vita cambia prospettiva e il viaggio diventa scoperta.Un racconto fatto di musica, emozioni e performance degli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Un percorso fatto di piccoli passi per migliorare se stessi ogni giorno con consapevolezzaOgni giorno si presenta come un’opportunità per fare piccoli passi verso un miglioramento personale, spesso scelti con consapevolezza.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web