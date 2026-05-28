Trecate A piccoli passi | lo spettacolo che racconta la crescita e il viaggio verso sé stessi
Sabato 30 maggio alle 20,30, il Cine Teatro Silvio Pellico di Trecate ospita lo spettacolo “A piccoli passi – Quando il mondo si fece più grande”. L’evento narra il momento in cui la vita cambia prospettiva e il viaggio si trasforma in scoperta personale. Lo spettacolo si concentra sulla crescita e sul percorso verso se stessi, senza approfondimenti o analisi, presentando una narrazione che evidenzia il cambiamento e l’esplorazione.
Sabato 30 maggio alle ore 20,30 il Cine Teatro Silvio Pellico di Trecate ospita “A piccoli passi – Quando il mondo si fece più grande”, uno spettacolo che racconta il momento in cui la vita cambia prospettiva e il viaggio diventa scoperta.Un racconto fatto di musica, emozioni e performance degli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Un percorso fatto di piccoli passi per migliorare se stessi ogni giorno con consapevolezzaOgni giorno si presenta come un’opportunità per fare piccoli passi verso un miglioramento personale, spesso scelti con consapevolezza.