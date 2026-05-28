Si è svolto un terzo interrogatorio alla docente coinvolta nel caso di omicidio che ha scosso il Molise. Durante le verifiche è stato portato alla luce un diario ritenuto segreto, che potrebbe contenere elementi utili alle indagini. La docente, amica di famiglia della vittima, è stata ascoltata nuovamente dagli inquirenti senza ulteriori dettagli pubblici. La polizia continua a raccogliere informazioni e a esaminare i materiali rinvenuti.

Non si ferma la macchina investigativa sul caso che ha sconvolto il Molise. L'omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia stroncate dall'avvelenamento da ricina tra il 27 e il 28 dicembre scorso, entra in una nuova fase, con interrogatori che si infittiscono e verifiche sempre più capillari. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda la professoressa di matematica dell'istituto agrario di Riccia, ascoltata per la terza volta dagli uomini della Squadra Mobile negli uffici della Questura di Campobasso. Un ritorno che, nel linguaggio delle indagini, non è mai casuale. La docente, amica di lunga data della famiglia Di Vita, è giunta in questura accompagnata dal marito, cercando di sottrarsi alle telecamere e ai microfoni appostati fuori dall'edificio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terzo interrogatorio per la prof. amica di famiglia. E spunta il “diario” segreto

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