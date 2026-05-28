Un allarme acuto e prolungato ha segnalato un’esplosione sul vulcano. Il sistema di monitoraggio ha attivato l’allarme per un possibile maremoto, avvisando residenti e visitatori. La sirena ha suonato subito dopo l’attività sismica registrata. Il sistema di allerta è stato testato in modo da garantire una risposta rapida in caso di emergenza. Nessun danno o evacuazione immediata sono stati segnalati al momento.

Un suono forte e prolungato per segnalare prima un’esplosione poi un maremoto e allertare così popolazione e turisti. Sull’isola di Stromboli, al largo delle Eolie, è stato testato il sistema di allarme che monitora il vulcano e la sua attività. In caso di emergenza le sirene lanciano l’allarme e invitano a trovare riparo. In futuro il sistema sarà esteso anche alle altre isole dell’arcipelago e al territorio di Milazzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Stromboli, testato il sistema di allarme che monitora il vulcano e la sua attività

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sport come medicina: la proposta di legge che vuole trasformare l’attività fisica in “cura attiva” per il Sistema sanitario nazionaleUna proposta di legge mira a integrare l’attività fisica come parte integrante delle cure nel Sistema sanitario nazionale, considerando lo sport come...

Argomenti più discussi: Riunione in Prefettura di Messina: avviato l’aggiornamento dei piani di Stromboli, dei comuni delle isole Eolie e di Milazzo; Riunione tecnica sulla pianificazione di protezione civile; Stromboli, test per il nuovo sistema di allarme per maremoto e attività del vulcano.

Stromboli: nuovo sistema di allerta eruzione e tsunami. Ne farà parte anche Starlink, la rete satellitare di MuskData l'attività persistente dello Stromboli, ritenuto uno dei sistemi vulcanici più imprevedibili del mondo per i suoi meccanismi eruttivi, l'isola avrà una nuova avanzata rete di prevenzione delle ... corriere.it