Un’immagine di alcuni anni fa mostra Nicolas Cage mentre si aggira in un Comicon, acquistando fumetti rari e spendendo somme elevate. La scena si distingue per il suo tono amichevole e informale, con l’attore che si muove tra i stand del festival di fumetti. La fotografia è stata condivisa online, suscitando interesse tra i fan e gli appassionati di cultura pop. La foto è diventata un esempio di come Cage si sia mostrato in modo spontaneo e vicino ai fan durante l’evento.

Nell’immenso mare della nostalgia digitale è dispersa un’immagine di qualche anno fa in cui uno spiritato Nicolas Cage si aggira per un Comicon a fare incetta di fumetti rari, spendendo cifre che farebbero impallidire qualsiasi collezionista. Che il buon Nick fosse un appassionato di supertizi non è certo un mistero, il suo stesso nome d’arte è un omaggio al marveliano Luke Cage, ma il suo cuore ha sempre battuto per chi ci ha fatto credere che un uomo possa volare. Superman è un’ossessione per Cage, da quanto la possibilità di vestire i panni dell’ultimo kryptoniano sono evaporati col fallimentare progetto di Burton – recuperato poi come omaggio in The Flash – ma questo affetto è così puro che Cage ha battezzato il secondogenito Kal-El. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Spider-Noir, l’amichevole Nicolas Cage di quartiere

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