Speranza e riscatto al cinema Le Grazie di Bobbio il documentario Io spero Paradiso

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 18,30 si terrà al Cinema Le Grazie di Bobbio la proiezione del documentario “Io spero Paradiso”. L’evento, dedicato a temi di speranza e riscatto, si svolgerà in un cinema locale, senza ulteriori dettagli su contenuti e durata. La proiezione è aperta al pubblico e fa parte di un calendario di eventi culturali in programma nella struttura.