Speranza e riscatto al cinema Le Grazie di Bobbio il documentario Io spero Paradiso
Sabato 6 giugno alle 18,30 si terrà al Cinema Le Grazie di Bobbio la proiezione del documentario “Io spero Paradiso”. L’evento, dedicato a temi di speranza e riscatto, si svolgerà in un cinema locale, senza ulteriori dettagli su contenuti e durata. La proiezione è aperta al pubblico e fa parte di un calendario di eventi culturali in programma nella struttura.
Sabato 6 giugno alle ore 18,30 al Cinema Le Grazie di Bobbio la proiezione del documentario “Io spero paradiso”.Nel carcere di massima sicurezza di Opera (Milano), tre detenuti responsabili di omicidi - i due ergastolani Ciro e Giuseppe, fine pena mai, e Cristiano, fine pena 2031- sono stati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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