Siti Unesco dalla Regione contributi ai Comuni | ad Agrigento 128 mila euro

La Regione siciliana ha destinato 4 milioni di euro ai Comuni con siti e geoparchi Unesco. In particolare, ad Agrigento sono stati assegnati 128 mila euro. La distribuzione riguarda diverse amministrazioni dell’isola, che riceveranno fondi per progetti legati alla tutela e valorizzazione dei patrimoni Unesco. La ripartizione si basa su criteri di priorità legati alla presenza di siti riconosciuti dall’Unesco.

Quattro milioni di euro dalla Regione ai Comuni siciliani che ospitano siti e geoparchi Unesco. Ad Agrigento vanno 128.914 euro per il 2026. L'assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Elisa Maria Lucia Ingala, ha firmato il decreto che approva il riparto della somma in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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