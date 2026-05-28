Shamrock Rovers-St Patricks venerdì 29 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026 alle 21:00 si è giocato il match tra Shamrock Rovers e St. Patrick's, nel diciannovesimo turno della Premier League irlandese. La partita si è svolta allo stadio di entrambe le squadre, con le formazioni schierate secondo le ultime scelte tecniche. Sono state annunciate quote e pronostici prima del calcio d’inizio, ma nel dettaglio non sono stati forniti i risultati o le azioni salienti del match.