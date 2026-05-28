Shamrock Rovers-St Patricks venerdì 29 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Venerdì 29 maggio 2026 alle 21:00 si è giocato il match tra Shamrock Rovers e St. Patrick's, nel diciannovesimo turno della Premier League irlandese. La partita si è svolta allo stadio di entrambe le squadre, con le formazioni schierate secondo le ultime scelte tecniche. Sono state annunciate quote e pronostici prima del calcio d’inizio, ma nel dettaglio non sono stati forniti i risultati o le azioni salienti del match.
Diciannovesimo turno di Premier League irlandese ed è l’ora dello scontro diretto tra la capolista Shamrock Rovers ed il St. Patricks attualmente secondo in classifica. Gli hoops hanno allugnato nell’ultimo turno grazie al successo nel derby contro il Bohemian Dublin, una vittoria che ha riportato il sorriso dopo 2 KO consecutivi e arrivata per giunta in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Shamrock Rovers 2-1 Bohemians | SSE Airtricity Men's Premier Division Highlights
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