Risparmio nel Sannio | le famiglie mettono da parte più del Sud

Le famiglie del Sannio riescono a mettere da parte più denaro rispetto alle altre del Sud, grazie anche allo smart working. Questa modalità di lavoro ha permesso di ridurre alcune spese, favorendo il risparmio. Tuttavia, il divario con Milano resta evidente, con le famiglie del capoluogo lombardo che continuano a risparmiare di più. La differenza si nota anche in termini di costi di vita e di opportunità economiche.

? Punti chiave Come influisce lo smart working sul risparmio delle famiglie sannite?. Perché il divario con Milano resta così difficile da colmare?. Quanto incide la gestione del reddito sulla stabilità economica locale?. Quali province del Sud superano già il primato del Sannio?.? In Breve Propensione al risparmio all'8,68% contro il 6,71% della media campana.. Risparmio pro-capite di 1.393,66 euro contro i 1.918 euro nazionali.. Smart working permette risparmi del 9,45% rispetto al 7,67% delle aree tradizionali.. Risorse totali provinciali pari a 363,21 milioni di euro nel 2024..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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In Irpinia e Sannio il reddito delle famiglie è in crescita, ma il divario con le aree più sviluppate restaNelle province di Avellino e Benevento, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato nel corso dell'ultimo periodo, secondo i dati raccolti.