Redditi PF 2026 | guida alla nuova precompilata e alle scadenze fiscali

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per i redditi delle persone fisiche del 2026, la precompilata sarà disponibile con nuove modalità e scadenze. La maggiorazione dello 0,40% sui pagamenti effettuati oltre la data prevista si applica automaticamente. L’Agenzia delle Entrate verifica i dati inseriti manualmente, attivando controlli specifici. Le scadenze principali per la presentazione sono state comunicate e devono essere rispettate per evitare sanzioni. La piattaforma online guiderà gli utenti attraverso le operazioni da compiere.

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? Punti chiave Come evitare la maggiorazione dello 0,40% sui pagamenti post scadenza?. Quali dati inseriti manualmente attivano i controlli dell'Agenzia delle Entrate?. Quando scade il termine ultimo per annullare il modello senza sanzioni?. Cosa cambia per le detrazioni IRPEF con i nuovi scaglioni 2026?.? In Breve Scadenza invio telematico fissata al 2 novembre 2026 per i contribuenti.. Saldo IRPEF e primo acconto entro il 30 giugno 2026.. Maggiorazione dello 0,40% per pagamenti effettuati entro il 30 luglio 2026.. Nuova aliquota IRPEF al 23% per redditi fino a 28.000 euro.. Dal 27 maggio 2026 i contribuenti possono accedere alla nuova finestra telematica per l’invio del Modello Redditi PF precompilato, una procedura che richiede l’utilizzo di SPID, CIE o CNS per l’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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