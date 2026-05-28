reactor emerges from stealth with $59m to build the platform for real time ai worlds

Notizia in breve

Una startup ha annunciato di aver raccolto 59 milioni di dollari in finanziamenti, guidati da Lightspeed, per sviluppare una piattaforma di mondi AI in tempo reale. La società, fino a ora rimasta nascosta, ha intenzione di utilizzare i fondi per accelerare la creazione della tecnologia. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui piani specifici o sui partner coinvolti.