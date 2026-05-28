Reactor Emerges from Stealth with $59M to Build the Platform for Real-Time AI Worlds
Una startup ha annunciato di aver raccolto 59 milioni di dollari in finanziamenti, guidati da Lightspeed, per sviluppare una piattaforma di mondi AI in tempo reale. La società, fino a ora rimasta nascosta, ha intenzione di utilizzare i fondi per accelerare la creazione della tecnologia. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui piani specifici o sui partner coinvolti.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Funding led by Lightspeed with participation from WndrCo, Amplify Partners and others, Reactor provides the infrastructure layer for real-time generative video SAN FRANCISCO, May 28, 2026 PRNewswire — Reactor, the developer platform for real-time generative video, today emerged from stealth with $59 million in funding led by Lightspeed Venture Partners, with participation from WndrCo, Amplify Partners, Sky9 Capital, FPV Ventures, and additional investors. Reactor is building the infrastructure layer that makes real-time world models accessible to developers, enabling a new generation of interactive AI applications across media and entertainment, physical AI, and robotics. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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