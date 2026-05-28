Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Notizia in breve

Oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, condotta da Myrta Merlino al posto di Barbara d’Urso. La replica dell’ultima puntata è disponibile in streaming e su alcuni canali televisivi. La trasmissione si è concentrata su temi di attualità e cronaca, con interventi di ospiti e collegamenti in diretta. La puntata è stata registrata e può essere vista anche in differita.