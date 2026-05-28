Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, condotta da Myrta Merlino al posto di Barbara d’Urso. La replica dell’ultima puntata è disponibile in streaming e su alcuni canali televisivi. La trasmissione si è concentrata su temi di attualità e cronaca, con interventi di ospiti e collegamenti in diretta. La puntata è stata registrata e può essere vista anche in differita.
Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 28 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 28 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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