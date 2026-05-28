Per non farla Franca | una giornata di memoria e azione contro la violenza di genere

Venerdì 29 maggio, il Comune di Carovigno organizza l’evento “Per non farla Franca”, una giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. L’iniziativa, realizzata con il supporto di diverse associazioni e progetti, prevede momenti di confronto e attività volte a promuovere la consapevolezza su questo tema. L’appuntamento si svolgerà nel territorio comunale, coinvolgendo diverse realtà locali e promuovendo un’azione collettiva contro le forme di violenza di genere.

CAROVIGNO - Il Comune di Carovigno ospiterà, venerdì 29 maggio, l’iniziativa “Per non farla Franca”, un’importante giornata di sensibilizzazione e confronto dedicata al contrasto della violenza di genere, promossa in collaborazione con la Fondazione Fo Rame Ets, il progetto Pnff e numerose realtà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Non possono continuare a farla franca in questo modo!!! reddit