Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche del 29 maggio 2026

Notizia in breve

Il 29 maggio 2026, l’oroscopo di Paolo Fox prevede un venerdì che si concentra sul weekend, con alcune influenze astrali che si fanno sentire. Le stelle indicano un giorno in cui le energie sono orientate verso il riposo e le attività leisure, mentre alcuni segni potrebbero sperimentare cambiamenti nelle emozioni o nelle relazioni. La giornata si presenta come una preparazione alle giornate successive, senza eventi particolarmente eclatanti.