Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Giovedì 28 maggio 2026

Notizia in breve

Oggi, un incidente ha coinvolto un autobus e un'auto in via principale, causando cinque feriti lievi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno chiuso temporaneamente la strada. Le vittime sono state trasportate in ospedale per controlli, nessuno in condizioni gravi. La polizia sta ricostruendo la dinamica dello scontro. Nessuna altra informazione sui responsabili o sulle cause al momento.