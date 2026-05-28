Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Giovedì 28 maggio 2026
Oggi, un incidente ha coinvolto un autobus e un'auto in via principale, causando cinque feriti lievi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno chiuso temporaneamente la strada. Le vittime sono state trasportate in ospedale per controlli, nessuno in condizioni gravi. La polizia sta ricostruendo la dinamica dello scontro. Nessuna altra informazione sui responsabili o sulle cause al momento.
Oroscopo Paolo Fox oggi Giovedì 28 maggio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 28 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, nel corso di queste ore di fine maggio sentite il bisogno di riportare equilibrio in una situazione che da tempo vi crea dubbi o tensioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
L'Oroscopo di Paolo Fox di Oggi Giovedì 28/05/2026 - Previsioni per Tutti i Segni
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