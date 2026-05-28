Oroscopo di Paolo Fox per oggi 28 maggio | Vergine al top Gemelli social

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 28 maggio! Oggi hai un’energia molto diversa da ieri. Meno caos, meno “facciamo a caso”, più voglia di capire bene dove stai andando. Però senza perdere la leggerezza. È questo il bello del giovedì: riesci finalmente a trovare un equilibrio tra divertirti e avere la testa sulle spalle. Oroscopo di Paolo Fox, giovedì 28 maggio 2026, segno per segno. Perché sì, vuoi stare bene . ma oggi vuoi anche sentire che quello che fai ha senso. Hai la mente più lucida, più organizzata, ma non pesante. Riesci a gestire meglio il tempo, le persone e anche le tue energie. E questa cosa ti rende molto più tranquillo mentalmente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Oroscopo di Paolo Fox 2 Maggio 2026: Guarisci la tua anima

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