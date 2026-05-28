Oroscopo di Branko del 28 maggio | sorpresa inaspettata per l’Ariete

Da ilsipontino.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’oroscopo di Branko prevede una sorpresa inaspettata per i nati sotto il segno dell’Ariete il 28 maggio.

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Secondo l’oroscopo di Branko del 28 maggio, i nati sotto il segno dell'Ariete, stanchi per l'impegno lavorativo, dovrebbero limitarsi al minimo indispensabile, mentre in amore riceveranno molte coccole dal partner. I Gemelli affronteranno una giornata intensa in cui dovranno gestire bene il tempo, puntando sulla chiarezza nel lavoro e su un dialogo sincero in amore. I nativi del Leone, infine, avranno grande grinta per cogliere le opportunità professionali e vivranno sentimenti intensi e ricchi di scintille. Ariete – La fatica inizia a bussare alla porta dopo tutto l'impegno che ci hai messo, specialmente sul lavoro. Per oggi limitati al minimo indispensabile e, se riesci, passa il testimone a qualcun altro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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