Secondo l’oroscopo di Branko del 28 maggio, i nati sotto il segno dell'Ariete, stanchi per l'impegno lavorativo, dovrebbero limitarsi al minimo indispensabile, mentre in amore riceveranno molte coccole dal partner. I Gemelli affronteranno una giornata intensa in cui dovranno gestire bene il tempo, puntando sulla chiarezza nel lavoro e su un dialogo sincero in amore. I nativi del Leone, infine, avranno grande grinta per cogliere le opportunità professionali e vivranno sentimenti intensi e ricchi di scintille. Ariete – La fatica inizia a bussare alla porta dopo tutto l'impegno che ci hai messo, specialmente sul lavoro. Per oggi limitati al minimo indispensabile e, se riesci, passa il testimone a qualcun altro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Branko del 28 maggio: sorpresa inaspettata per l’Ariete

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