Oroscopo Branko oggi giovedì 28 maggio 2026 | le previsioni segno per segno

Notizia in breve

Oggi un incidente ha coinvolto un veicolo sulla strada principale, causando rallentamenti e code di alcuni chilometri. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e rimuovere i mezzi incidentati. Le autorità raccomandano di usare percorsi alternativi e di prestare attenzione alle segnalazioni sul traffico.