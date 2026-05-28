Dopo il ricovero e le dimissioni dall’ospedale, Belen Rodriguez si trova sola e senza il supporto dei genitori. I rapporti con la sorella Cecilia sono complicati e non sono stati segnalati altri familiari presenti. La showgirl argentina cerca di allontanarsi dai riflettori per recuperare serenità, ma le notizie indicano una situazione personale difficile. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla sua condizione o sui contatti con altre persone vicine.

Attorno a Belen Rodriguez continuano a emergere retroscena sempre più delicati. Dopo il ricovero e le dimissioni dall’ospedale, la showgirl argentina starebbe cercando di ritrovare serenità lontano dai riflettori, ma il quadro che viene raccontato in queste ore sarebbe tutt’altro che semplice. Tra rapporti familiari complicati, assenze pesanti e un periodo emotivamente difficile, accanto a lei ci sarebbero davvero pochissime persone fidate. Il momento più buio: Belen si è ritrovata sola al ritorno a casa. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, una volta rientrata nel suo appartamento di Brera, Belen avrebbe potuto contare soprattutto sulla presenza di Patrizia Griffini, storica amica conosciuta dal pubblico come la “Petineuse”. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Oltre il danno, anche la beffa: Belen è sola, i genitori non ci sono e i rapporti con Cecilia sono complicati, chi c’è con lei

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