Un romanzo recente su Platone mette in luce come il tormento di un giovane filosofo possa influenzare la politica moderna. Il testo esplora anche l’identità dell’uomo dietro il mito del filosofo greco, concentrandosi sulla sua ricerca di verità. Le domande principali riguardano il rapporto tra le inquietudini giovanili e le scelte politiche, oltre a cercare di capire chi fosse realmente l’individuo dietro la figura storica di Platone.

? Domande chiave Come può il tormento di un giovane filosofo guidare la politica moderna?. Chi era davvero l'uomo dietro il mito di Platone?. Perché la ricerca del bello è diventata una necessità per i giovani?. Cosa lega la morte di Socrate alla sfiducia dei nuovi elettori?.? In Breve Romanzo di Feltrinelli candidato alla dozzina del Premio Strega 2026.. Protagonista Aristocle affronta il trauma della morte di Socrate.. Nuovi elettori mostrano interesse per strumenti democratici come il referendum.. La narrazione collega i valori classici all'impegno civile moderno.. Nel 2025, la narrazione storica di Matteo Nucci rielabora la figura di Platone attraverso l’opera Platone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nucci: il romanzo su Platone riflette la ricerca di verità dei giovani

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