Durante una puntata di un talk show pomeridiano, Caterina Balivo ha reagito con rabbia e ha lasciato lo studio, gridando “Non li voglio qui”. La conduttrice si è mostrata visibilmente infastidita, interrompendo le riprese e abbandonando il palco. La scena si è svolta davanti a telecamere accese e pubblico presente, creando scompiglio tra il personale e gli ospiti in studio.

C’è un programma che, stagione dopo stagione, è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più centrale nel pomeriggio televisivo italiano. E gran parte del merito è della sua conduttrice, capace di alternare leggerezza, emozione e attualità senza mai perdere il controllo della scena. In queste settimane, infatti, si sta parlando molto del successo de La Volta Buona, trasmissione che ha consolidato il proprio pubblico diventando uno degli appuntamenti più seguiti della fascia daytime. >> “Hanno scoperto tutto”. Milly Carlucci, svelato il segreto della figlia Angelica Al centro di questa crescita c’è senza dubbio Caterina Balivo, tornata in Rai con un format che nel tempo ha trovato una sua identità precisa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Non li voglio qui”. Caos in studio, Caterina Balivo fuori di sé

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