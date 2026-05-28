Meteo | Previsioni per venerdì 29 maggio

Da modenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per venerdì 29 maggio, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso durante tutto il giorno. Tuttavia, nella notte sono previste precipitazioni. Le temperature rimarranno stabili e senza variazioni significative. Non sono attese altre condizioni meteorologiche rilevanti.

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Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3608m. I venti saranno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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