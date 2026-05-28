Meno perdite e più tecnologia | la rivoluzione invisibile dell' acqua nel Lecchese

Nel Lecchese sono stati adottati interventi che riducono le perdite nella rete idrica e migliorano la tecnologia di distribuzione. Questi interventi puntano a ottimizzare la gestione delle risorse e a ridurre gli sprechi di acqua potabile. Le aziende di gestione idrica hanno implementato sistemi più avanzati per monitorare e controllare le reti di distribuzione, contribuendo a un uso più efficiente delle risorse senza modificare la quotidianità degli utenti.

Ogni volta che apriamo il rubinetto compiamo un gesto naturale, ma dietro quel flusso continuo c'è un lavoro immenso per proteggere l'oro blu. Noi di Lario Reti Holding, come gestori del Servizio Idrico Integrato, abbiamo intrapreso una vera e propria sfida tecnologica per rendere le nostre reti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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