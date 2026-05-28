Maxi inchiesta sui metalli preziosi assolti gli imputati messinesi | revocati sequestri per 14 milioni

Tutti gli imputati coinvolti nel procedimento sono stati assolti. L’indagine, avviata nel 2022, riguardava un sequestro di oltre 15 milioni di euro effettuato dalla Guardia di finanza, legato a presunti riciclaggi di metalli preziosi di provenienza illecita. Con la sentenza di assoluzione, sono stati revocati i sequestri di beni per un valore di circa 14 milioni di euro.

Si conclude con l’assoluzione di tutti gli imputati il procedimento nato a Messina collegato al maxi sequestro da oltre 15 milioni di euro eseguito nel 2022 dalla Guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta sul presunto riciclaggio di metalli preziosi ritenuti di provenienza illecita e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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