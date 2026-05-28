Manufacturing Forum 2026 tra flessibilità turni e digitalizzazione le sfide che ridisegnano il lavoro

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 26 maggio si è svolto il Manufacturing Forum 2026, dove sono stati presentati due report. Il primo, intitolato “Manufacturing Workforce Outlook Italia 2026”, analizza le trasformazioni nel settore manifatturiero italiano, concentrandosi su flessibilità, turni e digitalizzazione. Il secondo, “HR & Payroll Pulse”, fornisce dati specifici sul settore della ricerca. Entrambi i documenti offrono un quadro dettagliato delle nuove dinamiche lavorative in atto nel comparto.

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Presentati il 26 maggio al “Manufacturing Forum 2026”, il report “Manufacturing Workforce Outlook Italia 2026” e un estratto specifico sul settore della ricerca “HR & Payroll Pulse” che tracciano un quadro chiaro delle dinamiche del lavoro che stanno ridefinendo il manifatturiero italiano. 🔗 Leggi su Today.it

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