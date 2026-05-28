LIVE Berrettini-Rinderknech Roland Garros 2026 in DIRETTA | Sabalenka chiude su Jacquemot dalle 20 | 15 in campo il romano
Aryna Sabalenka ha concluso il suo match a Roland Garros 2026 con una vittoria per 7-5, 6-2 contro la francese Elsa Jacquemot. La numero uno del mondo ha chiuso il set decisivo e si è assicurata la qualificazione. Alle 20:15 in campo ci sarà il match tra Berrettini e Rinderknech.
19:50 Chiude Aryna Sabalenka: la numero 1 del mondo vince per 7-5 6-2 nei confronti della francese Elsa Jacquemot. Per Matteo Berrettini e Arthur Rinderknech si avvicina dunque il momento dell’inizio, anche se potrebbe arrivare più tardi di qualche minuto rispetto alle 20:15 a causa del cambio di sessione da diurna a serale anche per l’ingresso degli spettatori, con tutto quel che naturalmente ne consegue. 19.07 Sabalenka soffre ma alla fine vince un lungo primo set contro Jacquemot per 7-5. Azzurro in campo alle 20.15, manca poco. 17.46 Buon pomeriggio amici di OA Sport, il programma sul Philippe-Chatrier è iniziato con la clamorosa sconfitta di Sinner per 3-2 contro Juan Manuel Cerundolo, con l’italiano che dal 2-0 5-1 nel terzo set ha accusato un fortissimo malore non riuscendo più a chiudere il match. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Berrettini-Rinderknech, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Sabalenka avanti su Jacquemot, romano in campo alle 20.15Sabalenka ha vinto il primo set contro Jacquemot con il punteggio di 7-5, dopo aver sofferto nel corso del set.
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