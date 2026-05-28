LIVE Berrettini-Rinderknech Roland Garros 2026 in DIRETTA | Sabalenka chiude su Jacquemot dalle 20 | 15 in campo il romano

Notizia in breve

Aryna Sabalenka ha concluso il suo match a Roland Garros 2026 con una vittoria per 7-5, 6-2 contro la francese Elsa Jacquemot. La numero uno del mondo ha chiuso il set decisivo e si è assicurata la qualificazione. Alle 20:15 in campo ci sarà il match tra Berrettini e Rinderknech.