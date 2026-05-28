Il match tra Berrettini e Rinderknech a Roland Garros 2026 è stato posticipato di alcuni minuti rispetto all’orario previsto. La partita non è ancora iniziata e si attendono ulteriori aggiornamenti. La diretta continuerà a fornire gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:21 Come vi avevamo anticipato, è necessario aspettare qualche minuto in più rispetto alle previsioni a seguito del cambio spettatori, una pratica resa oltremodo necessaria dal fatto che la programmazione sullo Chatrier si è allungata in termini orari (e, in questo senso, il fatto di cominciare alle 12 è un piccolo fattore in questo tipo di fattispecie). 20:18 Matteo Berrettini ha, ad ogni modo, un buon rapporto con il Roland Garros: basti pensare che ad eliminarlo, fino ad ora, sono stati solo nomi di peso sul rosso. Dominic Thiem nel 2018, Casper Ruud nel 2019, Daniel Altmaier (perché è fastidiosissimo per tutti sul mattone tritato, e lo sanno Sinner ed Auger-Aliassime) nel 2020 e, infine, Novak Djokovic nel 2021. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Rinderknech, Roland Garros 2026 in DIRETTA: qualche minuto in più necessario per l’inizio

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Rinderknech vs Berrettini Round 2 Head to Head | Roland-Garros 2026

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