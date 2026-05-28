Canale 5 ha annunciato il debutto di “L’Erede”, una nuova serie turca che andrà in onda il venerdì sera in prima serata. La trasmissione segue la tradizione della rete di trasmettere produzioni provenienti da Istanbul, dopo il successo di altre serie turche. La trama e il cast sono stati resi noti, ma non sono stati forniti dettagli specifici. La serie si inserisce nel palinsesto dedicato alle produzioni internazionali, con un focus particolare sulle serie turche.

Canale 5 continua a investire sulle serie turche e sceglie il prime time del venerdì sera per il debutto de L’Erede, nuovo titolo internazionale che arriva in Italia dopo il successo di numerose produzioni provenienti da Istanbul. Il debutto è fissato al prossimo 29 maggio: un melodramma familiare ad alta tensione, costruito attorno a temi universali come amore, identità, tradizione e appartenenza. “Se sei l’erede, vivere, respirare e persino innamorarsi ha un prezzo”: è questa la frase che apre la serie e che sintetizza il cuore della storia. Al centro del racconto c’è Serhat, giovane chirurgo di successo interpretato da?lhan?en, volto già conosciuto dagli spettatori italiani grazie a Love, Reason, Get Even. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’erede, trama e cast della nuova serie turca di Canale 5

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LEREDE: La nuova serie turca che farà dimenticare Endless love!

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