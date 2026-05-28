le prime pagine di oggi

Notizia in breve

Oggi sono state pubblicate le prime pagine dei giornali, tra cui si segnalano aggiornamenti sulla trattativa tra Iran e Stati Uniti e la proposta della maggioranza per una nuova legge elettorale. La trattativa tra i due paesi sembra essere in fase di sviluppo, mentre la proposta di legge elettorale è stata presentata e discussa in Parlamento. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti o sui tempi di attuazione di queste iniziative.