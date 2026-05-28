L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 28 Maggio 2026

Da quifinanza.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo unico nazionale (PUN) dell’energia elettrica al 28 maggio 2026 è di 0,1313 euro per kilowattora.

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Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica oggi, 28 Maggio 2026, si attesta a 0,1313 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, il prezzo minimo è stato di 0,0328 €kWh (alle ore 13), mentre il massimo ha raggiunto 0,1943 €kWh (alle ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata, in particolare tra le 12 e le 14, mentre le fasce serali, tra le 20 e le 22, hanno registrato i picchi più elevati. Questo andamento conferma la tendenza tipica di una maggiore convenienza nelle ore diurne e un aumento dei costi nelle ore serali, quando la domanda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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