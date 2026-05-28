La stagione delle Riforme è necessaria al Paese primo incontro di Fondazione E-novation

Un referendum ha bocciato una proposta di modifica costituzionale. La decisione non risolve il problema sollevato, ma lo sposta a un futuro più incerto. La discussione politica proseguirà senza un intervento immediato. La questione rimane aperta, senza cambiamenti normativi in vista. La bocciatura è stata definitiva dopo i risultati ufficiali delle urne, senza ulteriori passaggi legali o modifiche legislative.

Progetto Bella Piazza. Martelli, Fondazione Rut: «Contenti di sostenere un’iniziativa che coniuga cultura e inclusione» Un No a un quesito referendario non offre soluzioni ad un tema.Ma rimanda la delicata questione dal popolo al Parlamento,affinché le cose che meritano approfondimento e discernimento possanotrovare nelle assemblee degli eletti quelle risposte che il popolo sovrano non riesce a dare”:è questo lo spirito che ha mosso laFondazione E-novation a organizzare un ciclo di incontri sul temapresentato oggi 28 maggio alla Sala Stampa di Montecitorio. “La stagione delle Riforme è necessaria al Paese”è il primo incontro, di presentazione, dell’impegno di Fondazione E-novation, della società civile,che vuole dare un contributo al cambiamento alimentando ildibattito in primis sulla riforma della Giustizia. 🔗 Leggi su 2anews.it

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