La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo
La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di colore giallo, valida dalle 13 alle 20 di oggi, 28 maggio, su tutto il territorio. La decisione si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale riguardo agli scenari meteorologici in corso e alla loro evoluzione.
La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi 28 maggio, su tutto il territorio. Si prevedono locali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI DALLE 13 DI OGGI. POSSIBILI ANCHE RAFFICHE DI VENTO, FULMINI E GRANDINE. La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari facebook
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