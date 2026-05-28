Due piccoli passeri di 28 grammi ciascuno sono stati osservati mentre si sono riuniti all’Oasi Dynamo nell’Appennino Toscano, dopo aver completato una migrazione di circa dodicimila chilometri fino all’Africa subsahariana. I volatili, che si erano allontanati per periodi diversi, sono tornati nello stesso luogo, confermando la loro capacità di percorrere grandi distanze e ritrovare la stessa area di nidificazione. L’evento si ripete annualmente nello stesso periodo.

All’Oasi Dynamo, la riserva naturale affiliata al WWF immersa nelle montagne della provincia di Pistoia, le fototrappole installate dai ricercatori hanno immortalato un evento raro e straordinario: il ritorno della stessa coppia di Averla piccola (Lanius collurio) già monitorata durante la precedente stagione riproduttiva. Due piccolissimi uccelli passeriformi che hanno scritto nel loro Dna la rotta migratoria che ogni anno li porta al caldo africano e poi, prima della stagione dell’amore, li riporta in Europa. Negli stessi luoghi da dove sono partiti e dove torneranno a riprodursi. Niente che non sia scritto nelle loro cellule da prima della nascita, niente che non si ripeta anno per anno, eppure non per questo meno incredibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La meraviglia delle migrazioni: due Averle di soli 28 grammi ciascuna in volo per dodicimila chilometri per ritrovarsi e ritrovare la stessa casa

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Si parla di: La stessa coppia di Averla piccola torna sull’Appennino pistoiese: 12mila chilometri per ritrovarsi; Oasi Dynamo, la riserva naturale affiliata al WWF nel cuore dell’Appennino pistoiese, accoglie una coppia di Averle piccole dopo un viaggio di 12 mila chilometri dal Sud Africa.