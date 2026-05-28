Kfum Oslo-Tromso venerdì 29 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Venerdì 29 maggio 2026 alle 19:00 si disputa la partita tra Kfum Oslo e Tromsø, valida per l’11ª giornata dell’Eliteserien norvegese. La gara si svolge sul campo del Kfum Oslo. Le formazioni non sono state ancora comunicate. Le quote e i pronostici non sono stati resi noti. Si tratta di un incontro tra due squadre di massima serie in Norvegia.
Turno numero 11 di Eliteserien norvegese che vede il Tromso di Vik impegnato sul campo del Kfum Oslo. I kaffa dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative hanno deciso di affidarsi a Isnes, ex Stromsgodset, che torna ad allenare da queste parti a 4 anni di distanza dall’ultima volta. Esordio positivo con il 2 a 0 sul Rosenborg che permette di uscire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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