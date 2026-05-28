Kfum Oslo-Tromso venerdì 29 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026 alle 19:00 si disputa la partita tra Kfum Oslo e Tromsø, valida per l’11ª giornata dell’Eliteserien norvegese. La gara si svolge sul campo del Kfum Oslo. Le formazioni non sono state ancora comunicate. Le quote e i pronostici non sono stati resi noti. Si tratta di un incontro tra due squadre di massima serie in Norvegia.