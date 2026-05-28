L’Isola dei Famosi 2026 si prepara a una rivoluzione del format, con una nuova location per i concorrenti e una finale innovativa. La trasmissione andrà in onda in autunno, e sono state annunciate la data e il giorno di conclusione delle registrazioni. Tra le novità ci saranno un nuovo televoto, un montepremi aggiornato e un finale che cambierà le modalità di svolgimento. La conduttrice e i naufraghi ancora non sono stati ufficialmente annunciati.

L’ Isola dei Famosi 2026 si prepara a una rivoluzione totale del suo format. Il reality, che andrà in onda in autunno, vedrà i concorrenti partire per una nuova location: spunta la data e il giorno in cui è prevista la fine delle registrazioni. Circa 20 naufraghi parteciperanno a questa edizione, che promette di cambiare le regole del gioco. Belen Rodriguez dimessa: gesto importante di Stefano De Martino Registrazioni de l’Isola dei Famosi nelle Filippine: un cambiamento radicale. Per la prima volta, le puntate de Isola dei Famosi saranno registrate interamente nelle Filippine. Questo cambio di location segna una svolta significativa, poiché offre nuove opportunità per il programma e per i concorrenti, che vivranno in un ambiente esotico e stimolante. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Isola dei Famosi 2026: conduttrice, naufraghi, montepremi, nuovo televoto e finale innovativa

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Isola dei Famosi 2026 Tutte le Novità e la Data di Inizio

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